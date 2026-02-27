الخطيب: لسنا من هواة حمل السلاح وعندما حملناه لم يكن خيارًا نفضّله بل اضطررنا اليه لغياب الدولة

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أنه "لسنا من هواة حمل السلاح، وعندما حملناه لم يكن ذلك خيارًا نفضّله بل اضطررنا إليه لأن الدولة كانت غائبة".



وقال في خلال الافطار الذي اقامه المجلس، في حضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام وحشد من الهيئات السياسية والحزبية والروحية والاجتماعية: "نحن مع مشروع الدولة القوية التي تحمي حقوقها وسيادتها، في وجه المشاريع الطائفية التي تريدها إسرائيل" .