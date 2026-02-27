الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
البقاع
2
o
الجنوب
11
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
10
o
متن
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
البقاع
2
o
الجنوب
11
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
10
o
متن
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخطيب: لسنا من هواة حمل السلاح وعندما حملناه لم يكن خيارًا نفضّله بل اضطررنا اليه لغياب الدولة
أخبار لبنان
2026-02-27 | 12:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الخطيب: لسنا من هواة حمل السلاح وعندما حملناه لم يكن خيارًا نفضّله بل اضطررنا اليه لغياب الدولة
أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أنه "لسنا من هواة حمل السلاح، وعندما حملناه لم يكن ذلك خيارًا نفضّله بل اضطررنا إليه لأن الدولة كانت غائبة".
وقال في خلال الافطار الذي اقامه المجلس، في حضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام وحشد من الهيئات السياسية والحزبية والروحية والاجتماعية: "نحن مع مشروع الدولة القوية التي تحمي حقوقها وسيادتها، في وجه المشاريع الطائفية التي تريدها إسرائيل" .
أخبار لبنان
السلاح
وعندما
حملناه
خيارًا
نفضّله
اضطررنا
لغياب
الدولة
التالي
أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة على خلفية أفضلية مرور... هذا مصيره
الحجار تلقى دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر دعم القوى المسلحة في باريس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-12-01
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب: لسنا هواة حمل سلاح ونضع قضية لبنان بين ايديكم لعل العالم يساعد بلدنا على الخلاص
آخر الأخبار
2025-12-01
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب: لسنا هواة حمل سلاح ونضع قضية لبنان بين ايديكم لعل العالم يساعد بلدنا على الخلاص
0
خبر عاجل
2026-02-14
تيمور جنبلاط في ذكرى تحرير الشحار الغربي: الهوية ليست شعارا يرفع بل مسؤولية تحمل واليوم وأكثر من أي يوم مضى نتمسك بالمصالحة خيارا نهائيا لا رجعة عنه
خبر عاجل
2026-02-14
تيمور جنبلاط في ذكرى تحرير الشحار الغربي: الهوية ليست شعارا يرفع بل مسؤولية تحمل واليوم وأكثر من أي يوم مضى نتمسك بالمصالحة خيارا نهائيا لا رجعة عنه
0
اقتصاد
2026-02-05
وزارة الزراعة: حماية القطاع الزراعي لم تعد خياراً بل أولوية وطنية ملحّة
اقتصاد
2026-02-05
وزارة الزراعة: حماية القطاع الزراعي لم تعد خياراً بل أولوية وطنية ملحّة
0
خبر عاجل
2025-12-19
باسيل لـ ”جدل“: رفض الحكومة لفرض عودة النازحين السوريين الى سوريا لم يعد موضوع انساني بل هو اخضاع لبناني لسوريا ونحن لسنا بحاجة لاتفاق مع الدولة السورية لفرض هذه عودتهم
خبر عاجل
2025-12-19
باسيل لـ ”جدل“: رفض الحكومة لفرض عودة النازحين السوريين الى سوريا لم يعد موضوع انساني بل هو اخضاع لبناني لسوريا ونحن لسنا بحاجة لاتفاق مع الدولة السورية لفرض هذه عودتهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 27-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 27-2-2026
0
أخبار لبنان
12:48
جنبلاط: الحرب بين باكستان وأفغانستان قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة إذا لم يتم التوصل إلى حل ديبلوماسي
أخبار لبنان
12:48
جنبلاط: الحرب بين باكستان وأفغانستان قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة إذا لم يتم التوصل إلى حل ديبلوماسي
0
أخبار لبنان
12:45
يعقوبيان: تقدّمت بمراجعة طعن أمام شورى الدولة لإبطال مرسوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
أخبار لبنان
12:45
يعقوبيان: تقدّمت بمراجعة طعن أمام شورى الدولة لإبطال مرسوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
0
أمن وقضاء
12:26
أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة على خلفية أفضلية مرور... هذا مصيره
أمن وقضاء
12:26
أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة على خلفية أفضلية مرور... هذا مصيره
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-25
تدابير سير في عدّة مناطق لبنانية في مناسبات وتواريخ مختلفة
أخبار لبنان
2025-10-25
تدابير سير في عدّة مناطق لبنانية في مناسبات وتواريخ مختلفة
0
أخبار لبنان
05:47
وزير المالية يصدر قرارين بتمديد مهل
أخبار لبنان
05:47
وزير المالية يصدر قرارين بتمديد مهل
0
أخبار لبنان
02:48
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أخبار لبنان
02:48
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
0
أمن وقضاء
04:03
شعبة المعلومات تُلقي القبض على مروّجَي مخدّرات ينشطان في مناطق جبل لبنان
أمن وقضاء
04:03
شعبة المعلومات تُلقي القبض على مروّجَي مخدّرات ينشطان في مناطق جبل لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
هل هناك حرب بين إيران وأميركا؟ الإجابة مؤجَّلة إلى الأسبوع المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:15
هل هناك حرب بين إيران وأميركا؟ الإجابة مؤجَّلة إلى الأسبوع المقبل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 27-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 27-2-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
اجتماعات لوزير المالية... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
08:01
اجتماعات لوزير المالية... ماذا في تفاصيلها؟
0
أخبار لبنان
07:05
جابر: نعمل على زيادة الواردات وملاحقة المتهربين لتفعيل الجباية الضريبية بالكامل
أخبار لبنان
07:05
جابر: نعمل على زيادة الواردات وملاحقة المتهربين لتفعيل الجباية الضريبية بالكامل
0
أخبار لبنان
07:02
باسيل: لبنان يواجه خيارين...
أخبار لبنان
07:02
باسيل: لبنان يواجه خيارين...
0
أخبار لبنان
06:58
افتتاح غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل
أخبار لبنان
06:58
افتتاح غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل
0
أمن وقضاء
14:40
كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا
أمن وقضاء
14:40
كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا
0
رياضة
13:51
ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!
رياضة
13:51
ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!
0
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:07
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
02:48
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أخبار لبنان
02:48
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
3
حال الطقس
01:28
انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً
حال الطقس
01:28
انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً
4
أخبار لبنان
02:21
للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار
أخبار لبنان
02:21
للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار
5
أخبار لبنان
03:51
لقاء بين عون وسلام... وهذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
03:51
لقاء بين عون وسلام... وهذا ما جرى عرضه
6
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
7
أخبار دولية
00:43
عراقجي: الجولة الأخيرة من المحادثات مع الولايات المتحدة كانت "الأكثر كثافة حتى الآن"
أخبار دولية
00:43
عراقجي: الجولة الأخيرة من المحادثات مع الولايات المتحدة كانت "الأكثر كثافة حتى الآن"
8
اسرار
23:37
أسرار الصحف 27-2-2026
اسرار
23:37
أسرار الصحف 27-2-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More