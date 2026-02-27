يعقوبيان: تقدّمت بمراجعة طعن أمام شورى الدولة لإبطال مرسوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

اعلنت النائبة بولا يعقوبيان انها "تقدّمتُ بواسطة وكيلها المحامي نجيب فرحات، بمراجعة طعن أمام مجلس شورى الدولة لإبطال المرسوم رقم 2026/2108 المتعلّق باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، لصدوره عن سلطة غير مختصّة وتجاوزِه الأصول الدستورية، إذ لم تُعرض الاتفاقية على مجلس النواب ولم تنل موافقته وفق ما تنصّ عليه المادة 52 من الدستور".