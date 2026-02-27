0min

جنبلاط: الحرب بين باكستان وأفغانستان قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة إذا لم يتم التوصل إلى حل ديبلوماسي

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي على منصة "اكس": "كما يبدو مخططا له من قبل التحالف الأيديولوجي الهندوسي–الإسرائيلي، فقد اندلعت الحرب بين باكستان وأفغانستان. وقد تؤدي هذه الحرب إلى نتائج غير متوقعة إذا لم يتم التوصل إلى حل ديبلوماسي".