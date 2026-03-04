أدرعي: إنذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية - حارة حريك

#عاجل ‼️ انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدًا في حارة حريك

⭕لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله.

⭕من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه… pic.twitter.com/OYkZ9t6UHQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 4, 2026

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إنذارًا إلى كل من هو موجود في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له.وطالبهم بإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة.