سفير روسيا نقل الى الرئيس عون دعم بلاده للقرارات السيادية الأخيرة للحكومة

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون السفير الروسي لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي نقل اليه "دعم بلاده للقرارات السيادية الاخيرة للحكومة اللبنانية في سياق الموقف الروسي الداعم والمؤيد لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته على اساس مبادىء عدم التدخل الخارجي وتسوية كل النزاعات الداخلية عبر الحوار الوطني الشامل بمشاركة كل الأحزاب السياسية بلا استثناء".