"الضمان": استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين من دون انقطاع

أخبار لبنان
2026-03-04 | 02:59
"الضمان": استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين من دون انقطاع

تقوم إدارة الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ بكلّ ما يلزم، لضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين من دون انقطاع، وفق ما أكّدت مديريّة العلاقات العامّة.

وأعلنت إصدار تعميم طُلب بموجبه من المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، استقبال المضمونين النازحين الذين يتلقون علاجات دوريّة (غسل الكلى وعلاج كيميائيّ) وسبق لهم أن استحصلوا على موافقات استشفائيّة لتلقّي علاجاتهم في مراكز استشفائيّة يتعذّر وصولهم إليها حاليًا.

وأعلنت كذلك، استقبال الحالات الطارئة والمستعجلة التي تستدعي تدخّلاً فوريًّا، شرط تنظيم المستندات والتقارير الطبيّة اللازمة وفقاً للأصول المعتمدة، على أن تسوّى الموافقات الاستشفائيّة لاحقًا وفق الآليّات الإداريّة التي سيتمّ تعميمها تباعًا

من جهة أخرى، أصدر الصندوق قرارًا قضى بموجبه تسديد دفعة جديدة بقيمة 130 مليار ل.ل. عن 2047 معاملة استشفائية سبق أن استفاد منها المضمونون وتمّ إنجازها أصولًا

أخبار لبنان

آخر الأخبار

استمراريّة

تقديم

الخدمات

الصحيّة

للمضمونين

انقطاع

