رئيس وزراء قطر لعراقجي: إيران تسعى إلى "إلحاق الضرر بجيرانها وجرّهم إلى حرب ليست حربهم"

أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي الاربعاء أن إيران، بهجماتها على دول الخليج، "تسعى إلى إلحاق الضرر بجيرانها وجرّهم إلى حرب ليست حربهم".



وأضاف، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، أن هذه الهجمات "لا تعكس سوى نهج تصعيدي من الجانب الإيراني ولا تدلّ على أي رغبة حقيقية في التهدئة أو الحل"، مضيفا أن قطر " ستتصدى لأي اعتداء يمس سيادتها أو أمنها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية"، وأن "هذه الاعتداءات لا يمكن أن تمرّ دون ردّ".