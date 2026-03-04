رئيس الكتائب اتصل برؤساء بلديات قرى جنوبية مؤكداً تضامن الحزب ودعمه لصمودهم

أجرى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، سلسلة اتصالات هاتفية برؤساء بلديات: كوكبا ، راشيا الفخار، إبل السقي، مرجعيون، القليعة، برج الملوك، دير ميماس، رميش، عين إبل، القوزح، علما الشعب، ودبل.



واستطلع الجميّل خلال الاتصالات أحوال البلدات وأوضاعها في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها المنطقة، مستمعاً إلى مطالب رؤساء البلديات واحتياجاتهم الملحّة.



ونقل إليهم تضامنه الكامل، مؤكداً سعيه إلى "العمل بكل الوسائل الممكنة لمساعدتهم على الصمود في قراهم وبلداتهم، واضعاً إمكانات الحزب بتصرّفهم لتجاوز المحنة". كما تمنى لأهالي الجنوب السلامة، معرباً عن أمله في أن "تتخطى المنطقة هذه المرحلة الدقيقة ويعود اليها الاستقرار".