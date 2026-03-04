وزيرة الشؤون: 399 مركز إيواء مفتوح و83 ألف نازح مسجّل...

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنّه لا تزال هناك قدرة استيعابية في 42 مركز إيواء، متمنّية على المواطنين التوجّه إلى جبل لبنان والشمال وعكار.وأشارت إلى أنّه سيتمّ توزيع رابط إلكتروني "link" لجميع النازحين في المنازل ومراكز الإيواء للتسجيل، بهدف تقدير العدد بدقّة والتواصل معهم لتقديم أيّ مساعدات.ولفتت إلى أنّ عدد مراكز الإيواء المفتوحة بلغ 399 مركزًا، فيما وصل عدد النازحين المسجّلين في هذه المراكز إلى 83847 شخصًا، أي ما يعادل 18033 عائلة.كما أعلنت أنّ 20 شهيدًا سقطوا اليوم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.