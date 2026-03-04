سلام: حذارِ التعرّض للنازحين بأي إساءة... فهم ليسوا مسؤولين عمّا حلّ بهم!

توجّه رئيس الحكومة نواف سلام إلى النازحين بالقول: "أنتم لستم وحدكم".



أضاف: " حذار التعرض للنازحين باي إساءة او تمييز او استغلال ، فواجبنا استقبالهم بكل انسانية، فهم ليسوا مسؤولين عمّا حل بهم بل هم ضحايا سياسات ليسوا هم من صناعها".



واشار الرئيس سلام الى انه "طلب من الوزراء المعنيين الاستماع إلى احتياجات النازحين وتأمينها بأسرع وقت".



وقال: "أعد كل اللبنانيين بان ان لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة وعودة اخوتنا النازحين الى ديارهم وحماية لبنان وابنائه فلا يبقى ساحة صراع ومنازعات إقليمية".