0min

تعميم من الخارجية الاميركية إلى مواطنيها في الشرق الاوسط

طلبت وزارة الخارجية الأميركية من المواطنين الأميركيين الموجودين في الشرق الأوسط الاتصال بهذا الرقم:

+1-202-501-4444

أو التسجيل عبر موقع step.state.gov للحصول على المساعدة أو التحديثات الأمنية في حال الطوارئ.