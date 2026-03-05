الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
1
o
الجنوب
9
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
11
o
متن
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
1
o
الجنوب
9
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
11
o
متن
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: نطمئن إلى استقرار سوق الدواء وندعم الدولة في سعيها لحماية المرافق الحيوية وضمان استمرار الإمدادات
أخبار لبنان
2026-03-05 | 13:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: نطمئن إلى استقرار سوق الدواء وندعم الدولة في سعيها لحماية المرافق الحيوية وضمان استمرار الإمدادات
في ظلّ الأجواء الدقيقة التي يمرّ بها لبنان وما يرافقها من قلقٍ لدى المواطنين، تؤكّد نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) أنّ سوق الدواء في لبنان لا يزال، حتّى الساعة، مستقرًّا، وأنّ المخزون الدوائي المتوافر لدى الشركات المستوردة والمستودعات وفي الصيدليات هو مخزونٌ جيّدٌ ويكفي لتلبية حاجات السوق بصورةٍ طبيعية.
وفي هذا الإطار، تشدّد النقابة على أنّ سلسلة الإمداد الدوائي لا تزال تعمل بشكلٍ منتظم، وأنّ عمليات الاستيراد والتوزيع مستمرّة، بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامّة والجهات المعنيّة، بما يضمن استمرارية توافر الأدوية في مختلف المناطق.
وعليه، تدعو النقابة المواطنين إلى التحلّي بالهدوء، وعدم التهافت إلى الصيدليات أو تخزين الأدوية بكمياتٍ تفوق الحاجة الطبّية الفعلية، لما قد يسبّبه ذلك من ضغطٍ غير ضروري على الصيدليات وسلسلة التوزيع، الأمر الذي قد يفتعل أزمة غير موجودة ويؤثّر سلبًا على انتظام السوق.
وفي موازاة ذلك، تؤكّد النقابة دعمها الكامل لجهود الدولة اللبنانية ومساعيها، بالتعاون مع شركاء لبنان الدوليين، للحفاظ على أمن المرافق الحيوية في البلاد، ولا سيّما مطار رفيق الحريري الدولي والمرافئ، لما يشكّله ذلك من عنصرٍ أساسي في ضمان استمرارية تزويد السوق اللبناني بالمواد الحيوية، وفي مقدّمها الأدوية.
كما تتوجّه النقابة بالشكر إلى شركة طيران الشرق الأوسط على الجهود التي تبذلها للحفاظ على وصل لبنان بالخارج في هذه الظروف، آمِلةً أن تستمرّ الشركة في إعطاء الأولوية لشحنات الأدوية ضمن عمليات الشحن الجوّي، بما يساهم في تعزيز استمرارية الإمداد الدوائي للسوق اللبناني.
ختامًا، تؤكّد نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أنّ الشركات المستوردة تواصل عملها على مدار الساعة لتأمين الأدوية وتعزيز المخزون الدوائي، بما يضمن حماية الأمن الصحّي واستمرارية حصول المرضى على أدويتهم مهما اشتدّت الظروف.
أخبار لبنان
مستوردي
الأدوية
وأصحاب
المستودعات:
نطمئن
استقرار
الدواء
وندعم
الدولة
سعيها
لحماية
المرافق
الحيوية
وضمان
استمرار
الإمدادات
التالي
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
اجتماع استثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز... جنبلاط: لا لحرب الآخرين على أرضنا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-28
بيانٌ مُشترك لنقابتي مُستوردي الأدوية وأصحاب المُستودعات (LPIA) والصيادلة في لبنان... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
2026-02-28
بيانٌ مُشترك لنقابتي مُستوردي الأدوية وأصحاب المُستودعات (LPIA) والصيادلة في لبنان... هذا ما جاء فيه
0
أخبار لبنان
2026-03-02
نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز: المادة متوافرة والعمل جار لضمان استمرارية الإمدادات ومنع أي انقطاع
أخبار لبنان
2026-03-02
نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز: المادة متوافرة والعمل جار لضمان استمرارية الإمدادات ومنع أي انقطاع
0
أخبار لبنان
2026-01-29
نقابة أصحاب المطاعم تطمئن المواطنين: امتثال تام لمنتسبي النقابة بمعايير سلامة الغذاء
أخبار لبنان
2026-01-29
نقابة أصحاب المطاعم تطمئن المواطنين: امتثال تام لمنتسبي النقابة بمعايير سلامة الغذاء
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-17
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-17
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
جلسة الاثنين للحسم: التمديد لمجلس النواب لسنتين
تقارير نشرة الاخبار
14:31
جلسة الاثنين للحسم: التمديد لمجلس النواب لسنتين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
اليوم السادس من الحرب الإيرانية-الإسرائيلية-الأميركية: إيران تصل الى أذربيجان
تقارير نشرة الاخبار
14:24
اليوم السادس من الحرب الإيرانية-الإسرائيلية-الأميركية: إيران تصل الى أذربيجان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الحرس الثوري ممنوع في لبنان... والإيرانيون بحاجة لتأشيرة للدخول
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الحرس الثوري ممنوع في لبنان... والإيرانيون بحاجة لتأشيرة للدخول
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
التهجير القسري بين عجز الدولة والضغوطات المناطقية
تقارير نشرة الاخبار
14:03
التهجير القسري بين عجز الدولة والضغوطات المناطقية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
13:00
نقولا معوض بعد التطورات الأخيرة: "إلى متى؟"
فنّ
13:00
نقولا معوض بعد التطورات الأخيرة: "إلى متى؟"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي
0
خبر عاجل
16:23
غارة اسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية
خبر عاجل
16:23
غارة اسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية
0
أخبار لبنان
2026-02-11
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
أخبار لبنان
2026-02-11
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
جلسة الاثنين للحسم: التمديد لمجلس النواب لسنتين
تقارير نشرة الاخبار
14:31
جلسة الاثنين للحسم: التمديد لمجلس النواب لسنتين
0
حال الطقس
14:27
عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد
حال الطقس
14:27
عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
اليوم السادس من الحرب الإيرانية-الإسرائيلية-الأميركية: إيران تصل الى أذربيجان
تقارير نشرة الاخبار
14:24
اليوم السادس من الحرب الإيرانية-الإسرائيلية-الأميركية: إيران تصل الى أذربيجان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الحرس الثوري ممنوع في لبنان... والإيرانيون بحاجة لتأشيرة للدخول
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الحرس الثوري ممنوع في لبنان... والإيرانيون بحاجة لتأشيرة للدخول
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
التهجير القسري بين عجز الدولة والضغوطات المناطقية
تقارير نشرة الاخبار
14:03
التهجير القسري بين عجز الدولة والضغوطات المناطقية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بعد التحذير للضاحية الجنوبية... الأنظار تتجه للموقف الأميركي وهبة نصر تؤكد: السلطات اللبنانية تعرف ما هو مطلوب منها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بعد التحذير للضاحية الجنوبية... الأنظار تتجه للموقف الأميركي وهبة نصر تؤكد: السلطات اللبنانية تعرف ما هو مطلوب منها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
في البقاع... حركة ناشطة عند نقطة المصنع وازدحام على طريق ضهر البيدر جراء النزوح
تقارير نشرة الاخبار
14:01
في البقاع... حركة ناشطة عند نقطة المصنع وازدحام على طريق ضهر البيدر جراء النزوح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
النبطية شهدت يوما قاسيا من الضربات... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:00
النبطية شهدت يوما قاسيا من الضربات... اليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:35
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
أخبار لبنان
07:35
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
2
خبر عاجل
13:09
انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون
خبر عاجل
13:09
انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون
3
أمن وقضاء
05:58
الـLBCI عند نقطة المصنع... والمشهد مختلف اليوم
أمن وقضاء
05:58
الـLBCI عند نقطة المصنع... والمشهد مختلف اليوم
4
خبر عاجل
06:15
طيران الشرق الأوسط: هذه رحلات الشركة ليوم الجمعة 6 آذار
خبر عاجل
06:15
طيران الشرق الأوسط: هذه رحلات الشركة ليوم الجمعة 6 آذار
5
أخبار لبنان
02:33
شهيدان في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زحلة
أخبار لبنان
02:33
شهيدان في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زحلة
6
أمن وقضاء
01:46
الصورة صباحًا بعد الإستهدافات الإسرائيلية لبيروت
أمن وقضاء
01:46
الصورة صباحًا بعد الإستهدافات الإسرائيلية لبيروت
7
خبر عاجل
13:22
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
خبر عاجل
13:22
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
8
أخبار لبنان
11:19
إتصال بين الرئيس الفرنسي ورئيس مجلس النواب... بري: تداولت معه بإقتراحات عديدة
أخبار لبنان
11:19
إتصال بين الرئيس الفرنسي ورئيس مجلس النواب... بري: تداولت معه بإقتراحات عديدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More