جعجع: نحن ضد التمديد للمجلس النيابي لسنتين...

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان البعض يحاول استغلال الظرف القاهر الذي وقع فيه لبنان جراء الحرب الدائرة على أرضه، لمحاولة التمديد لنفسه لأطول فترة ممكنة في المجلس النيابي.

وشدد جعجع على ان القوة القاهرة لن تستمر لسنتين كي يحاول البعض التمديد لنفسه سنتين، موضحاً انه من هذا المنطلق، فإن القوات ضد التمديد للمجلس النيابي لسنتين.

وكشف ان تكتل الجمهورية القوية تقدم باقتراح قانون لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس لفترة ستة أشهر، لأنه معلوم أن واقع القوة القاهرة والذي يخيّم على لبنان حاليا لن يستمر لأكثر من أسابيع.

وقال :إلى جانب الدمار اللاحق بالبلاد في الوقت الحاضر، يجب ألّا نُلحق بأنفسنا دمارًا في مؤسساتنا الدستورية الوحيدة المتبقية لنا.

ودعا جعجع في بيان، جميع النواب إلى الالتفاف حول اقتراح القانون الذي قدمته القوات، لأنه من جهة يلبي متطلبات الظرف القاهر الذي يمر به لبنان، ومن جهة أخرى لا يترك مجالًا لترهل المجلس النيابي.