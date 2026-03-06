الأخبار
الرؤساء ميقاتي والسينورة وتمام سلام من بعبدا: نؤيد قرارات الحكومة ونعول على حكمة رئيس الجمهورية

أخبار لبنان
2026-03-06 | 06:50
الرؤساء ميقاتي والسينورة وتمام سلام من بعبدا: نؤيد قرارات الحكومة ونعول على حكمة رئيس الجمهورية
الرؤساء ميقاتي والسينورة وتمام سلام من بعبدا: نؤيد قرارات الحكومة ونعول على حكمة رئيس الجمهورية

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، التطورات مع رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام. الذين دانوا الإجرام والعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان واللبنانيين .
 واكدوا أهمية الحرص على التكاتف الاجتماعي وعلى تضامن جميع اللبنانيين مع الصامدين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وفي مؤازرة من أجبرهم العدوان الإسرائيلي على النزوح عن منازلهم وقراهم وبلداتهم.

وأيدوا مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وأيضا للموقف الداعم لموقفهما من قبل الرئيس نبيه بري. كما أيدوا قرارات الحكومة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم، وتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، على جميع الأراضي.

