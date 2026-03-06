مؤسسة مخزومي وزّعت آلاف المواد الإغاثية الضرورية على العائلات النازحة

مع توسّع الحرب في لبنان مجددًا من الجنوب والبقاع إلى بيروت وضواحيها، واضطرار العديد من العائلات إلى النزوح من منازلها واللجوء إلى مراكز الإيواء في المدارس والأماكن الآمنة، قامت مؤسسة مخزومي وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتفعيل استجابتها الطارئة لتقديم الدعم الأساسي في مختلف أنحاء بيروت وجبل لبنان، حيث وزّعت آلاف المواد الإغاثية الضرورية، بما في ذلك اكثر من ٣٠٠٠ فرشة ، بطانية، وحصيرة نوم، بالإضافة الى أكثر من ٦٠٠ مصباح طاقة شمسية وغالونات مياه، مما ساهم في توفير ظروف نوم أكثر أمانًا، وتأمين تخزين المياه، وإعادة بعض من النور والكرامة للعائلات النازحة في وقت الأزمات.