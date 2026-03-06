رحلات "الشرق الاوسط" ليوم الأحد 8 آذار وصباح الاثنين 9 آذار

سقط سهواً في البيان رقم (8) الصادر عن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، والمتعلق برحلات يوم السبت، الإشارة إلى أن رحلة أثيناME251/252 ستسير وفق جدولها المعتاد.

كما تعلن الشركة بسبب اغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة عن:



1. إلغاء رحلات دبي النظامية المجدولة ليوم الأحد الموافق في 8 آذار 2026 تحت رقم ME426/427 و ME428/429 و ME430/431 وتسيير رحلة عارضة من والى دبي تحت ME1428/1429 ليوم الأحد في 8 آذار 2026 تقلع من مطار رفيق الحريري – بيروت في تمام الساعة 05:55 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت وتقلع من مطار دبي في تمام الساعة 13:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة دبي مع اعطاء الإمكانية للركاب الذين ألغيت حجوزاتهم سابقاً إعادة حجز بطاقاتهم على هذه الرحلة دون دفع أية كلفة إضافية.



2. إلغاء رحلة أبو ظبي النظامية المجدولة ليوم الأحد الموافق في 8 آذار 2026 تحت رقم ME418/419 وتسيير رحلة عارضة من والى أبو ظبي تحت رقم ME416/417 ليوم الأحد في 8 آذار 2026 تقلع من مطار رفيق الحريري – بيروت في تمام الساعة 09:15 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت وتقلع من مطار أبو ظبي في تمام الساعة 16:55 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي مع اعطاء الإمكانية للركاب الذين ألغيت حجوزاتهم سابقاً إعادة حجز بطاقاتهم على هذه الرحلة دون دفع أية كلفة إضافية.



3. تسيير رحلة اضافية الى باريس ليوم الأحد الموافق في 8 آذار 2026 تحت رقم ME209 تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في تمام الساعة 06:00 صباحاً بتوقيت بيروت.