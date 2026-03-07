الأخبار
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟
أخبار لبنان
2026-03-07 | 01:24
مشاهدات عالية
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟
تتضارب المعلومات في ما يخصّ الإنزال الإسرائيلي في بلدة النبي شيت ليلا، والذي حصل قرب جبانة البلدة، وقيل أن الهدف منه سحب رفات الجندي الإسرائيلي رون آراد.
فيما لفتت معلومات يوم أمس عن اصطحاب الإسرائيليين ضابط الأمن العام الذي كان خطف قبل مدة إلى مقابر النبي شيت في البقاع لإرشادهم إلى مكان دفن أراد.
فمن هو رون آراد؟
رون آراد هو طيار إسرائيلي وُلد عام 1958، واختفى في لبنان عام 1986 بعد سقوط طائرته خلال مهمة عسكرية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي فوق مدينة صيدا. ويُعدّ من أكثر القضايا غموضًا في تاريخ الجيش الإسرائيلي.
في 16 تشرين الأول 1986، شارك آراد في غارة جوية استهدفت موقعًا في صيدا، إلا أن خللًا تقنيًا أدى إلى انفجار قذيفة قرب الطائرة، ما تسبب بسقوطها. وتمكن آراد وزميله الطيار يشاي أفيرام من القفز بالمظلة، لكن القوات الإسرائيلية نجحت في إنقاذ أفيرام فقط، فيما وقع آراد في الأسر داخل الأراضي اللبنانية.
وبحسب الروايات الإسرائيلية، اعتقله عناصر من "حركة أمل" قبل أن يُسلَّم لاحقًا إلى المسؤول الأمني في "أمل" مصطفى الديراني. ومنذ ذلك الحين فُقد أثره، وسط تضارب الروايات حول مصيره.
أجرت إسرائيل خلال العقود الماضية عدة تحقيقات وعمليات استخباراتية لمعرفة ما جرى له، كما خطفت عام 1994 مصطفى الديراني من لبنان لاستجوابه بشأن القضية، من دون التوصل إلى معلومات حاسمة.
وتشير تقديرات استخباراتية إسرائيلية إلى احتمال وفاة آراد منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، فيما رجحت تقارير أخرى أنه بقي حيًا لسنوات قبل أن يتوفى لاحقًا. لكن إسرائيل ما زالت تعتبر مصيره مجهولًا رسميًا في ظل غياب أي دليل قاطع.
وقد بقيت قضية رون آراد واحدة من أكثر الملفات حساسية في إسرائيل، إذ تواصل الحكومات المتعاقبة البحث عن معلومات تتعلق بمصيره أو مكان دفنه منذ اختفائه قبل نحو أربعة عقود.
وفي السياق، اشارت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر الى ان "الجيش الاسرائيلي نفذ عمليات في الأراضي اللبنانية الليلة الماضية للعثور على جثة رون آراد".
رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً
صباح الضاحية: هدوء حذر...
أخبار لبنان
07:37
فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد
أخبار لبنان
07:37
فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد
0
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
0
آخر الأخبار
03:51
عواضة للـLBCI: عملية النبي شيت بدأت أمنية وتحولت إلى إنزال عسكري
آخر الأخبار
03:51
عواضة للـLBCI: عملية النبي شيت بدأت أمنية وتحولت إلى إنزال عسكري
0
أخبار لبنان
03:03
تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة
أخبار لبنان
03:03
تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة
0
أخبار لبنان
08:52
وزير الثقافة ندد باستهداف موقع البص الاثريّ في صور: لا وجود عسكريا ولا أمنيا
أخبار لبنان
08:52
وزير الثقافة ندد باستهداف موقع البص الاثريّ في صور: لا وجود عسكريا ولا أمنيا
0
أخبار لبنان
08:27
نقيب الاطباء: لاحترام الاطباء في ظل الظروف الامنية الخطرة
أخبار لبنان
08:27
نقيب الاطباء: لاحترام الاطباء في ظل الظروف الامنية الخطرة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
08:20
أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
08:18
اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
خبر عاجل
2026-03-02
انذار إسرائيلي الى معظم بلدات الحافة الأمامية: من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا
خبر عاجل
2026-03-02
انذار إسرائيلي الى معظم بلدات الحافة الأمامية: من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا
0
آخر الأخبار
2026-03-06
السعودية: اعتراض مسيرة شمال شرقي الرياض
آخر الأخبار
2026-03-06
السعودية: اعتراض مسيرة شمال شرقي الرياض
0
خبر عاجل
03:24
تقرير إسرائيلي: ضابط لبناني اختطف سابقا قدم معلومات تخص الطيار رون آراد
خبر عاجل
03:24
تقرير إسرائيلي: ضابط لبناني اختطف سابقا قدم معلومات تخص الطيار رون آراد
0
أخبار دولية
2026-03-06
ماكرون يؤكد أن فرنسا "لا تشن حربا" في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2026-03-06
ماكرون يؤكد أن فرنسا "لا تشن حربا" في الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
08:21
إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام
تقارير نشرة الاخبار
08:21
إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
08:20
أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
08:18
اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:16
الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت
تقارير نشرة الاخبار
08:16
الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى
تقارير نشرة الاخبار
08:15
ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
08:14
الغارات الاسرائيلية متواصلة على منطقة صور
تقارير نشرة الاخبار
08:14
الغارات الاسرائيلية متواصلة على منطقة صور
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
ماذا عن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من الجانب الإيراني؟
تقارير نشرة الاخبار
08:04
ماذا عن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من الجانب الإيراني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
الـLBCI ترصد آثار الغارات الإسرائيلية المكثفة على النبي شيت وتدخل الى الجبانة
تقارير نشرة الاخبار
08:03
الـLBCI ترصد آثار الغارات الإسرائيلية المكثفة على النبي شيت وتدخل الى الجبانة
0
أخبار لبنان
07:37
فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد
أخبار لبنان
07:37
فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد
1
تقارير نشرة الاخبار
04:07
الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال
تقارير نشرة الاخبار
04:07
الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال
2
أخبار لبنان
01:24
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟
أخبار لبنان
01:24
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟
3
أخبار لبنان
03:03
تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة
أخبار لبنان
03:03
تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة
4
تقارير نشرة الاخبار
00:20
تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
00:20
تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله
5
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
6
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
7
أخبار لبنان
02:06
رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً
أخبار لبنان
02:06
رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً
8
تقارير نشرة الاخبار
03:53
جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...
تقارير نشرة الاخبار
03:53
جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...
