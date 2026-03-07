الأخبار
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟

أخبار لبنان
2026-03-07 | 01:24
تتضارب المعلومات في ما يخصّ الإنزال الإسرائيلي في بلدة النبي شيت ليلا، والذي حصل قرب جبانة البلدة، وقيل أن الهدف منه سحب رفات الجندي الإسرائيلي رون آراد.

فيما لفتت معلومات يوم أمس عن اصطحاب الإسرائيليين ضابط الأمن العام الذي كان خطف قبل مدة إلى مقابر النبي شيت في البقاع لإرشادهم إلى مكان دفن أراد.

فمن هو رون آراد؟

رون آراد هو طيار إسرائيلي وُلد عام 1958، واختفى في لبنان عام 1986 بعد سقوط طائرته خلال مهمة عسكرية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي فوق مدينة صيدا. ويُعدّ من أكثر القضايا غموضًا في تاريخ الجيش الإسرائيلي.

في 16 تشرين الأول 1986، شارك آراد في غارة جوية استهدفت موقعًا في صيدا، إلا أن خللًا تقنيًا أدى إلى انفجار قذيفة قرب الطائرة، ما تسبب بسقوطها. وتمكن آراد وزميله الطيار يشاي أفيرام من القفز بالمظلة، لكن القوات الإسرائيلية نجحت في إنقاذ أفيرام فقط، فيما وقع آراد في الأسر داخل الأراضي اللبنانية.

وبحسب الروايات الإسرائيلية، اعتقله عناصر من "حركة أمل" قبل أن يُسلَّم لاحقًا إلى المسؤول الأمني في "أمل" مصطفى الديراني. ومنذ ذلك الحين فُقد أثره، وسط تضارب الروايات حول مصيره.

أجرت إسرائيل خلال العقود الماضية عدة تحقيقات وعمليات استخباراتية لمعرفة ما جرى له، كما خطفت عام 1994 مصطفى الديراني من لبنان لاستجوابه بشأن القضية، من دون التوصل إلى معلومات حاسمة.

وتشير تقديرات استخباراتية إسرائيلية إلى احتمال وفاة آراد منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، فيما رجحت تقارير أخرى أنه بقي حيًا لسنوات قبل أن يتوفى لاحقًا. لكن إسرائيل ما زالت تعتبر مصيره مجهولًا رسميًا في ظل غياب أي دليل قاطع.

وقد بقيت قضية رون آراد واحدة من أكثر الملفات حساسية في إسرائيل، إذ تواصل الحكومات المتعاقبة البحث عن معلومات تتعلق بمصيره أو مكان دفنه منذ اختفائه قبل نحو أربعة عقود.

وفي السياق، اشارت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر الى ان "الجيش الاسرائيلي نفذ عمليات في الأراضي اللبنانية الليلة الماضية للعثور على جثة رون آراد".

أخبار لبنان

يتصدّر

الواجهة

عملية

الانزال

النبي

شيت...

آراد؟

رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً
صباح الضاحية: هدوء حذر...
LBCI السابق

