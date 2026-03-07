رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً

طيران الشرق الأوسط: الغاء رحلات أبوظبي ليومي السبت والاحد لأسباب خارجة عن ارادتنا

طيران الشرق الأوسط: الغاء رحلات أبوظبي ليومي السبت والاحد لأسباب خارجة عن ارادتنا

اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟