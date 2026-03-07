وزيرة الشؤون: تنسيق عمليات تأمين الغذاء والمساعدات لإيصالها إلى النازحين

أكّد وزير الداخلية أحمد الحجار أنّ المحافظين عرضوا، أمام رئيس الحكومة، المشاكل التي يواجهونها كل في نطاق محافظته، للاستجابة الفورية في ملف النازحين اللبنانيين جراء الاعتداءات الاسرائيلية.

أمّا وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، فأشارت، من غرفة عمليات وحدة إدارة الكوارث، في السراي الكبير، الى تنسيق عمليات تأمين الغذاء والمساعدات، لإيصالها إلى النازحين.

وقالت إنّ عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى مراكز الإيواء بلغ 112,525 شخصًا موزعين على 514 مركزًا.

وأضافت: “العدد الإجماليّ للنازحين الذين سجّلوا عبر الرابط mosa-relief.com بلغ حوالى 454 ألف شخص”.