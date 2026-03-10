الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سرّ وقدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رجي تبلغ من السفير الايرلندي تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين وعرض مع وزير خارجية فنلندا التطورات وتلقى رسالة من نظيره السويدي

أخبار لبنان
2026-03-10 | 12:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رجي تبلغ من السفير الايرلندي تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين وعرض مع وزير خارجية فنلندا التطورات وتلقى رسالة من نظيره السويدي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رجي تبلغ من السفير الايرلندي تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين وعرض مع وزير خارجية فنلندا التطورات وتلقى رسالة من نظيره السويدي

تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، اتصالا من وزيرة خارجية فنلندا الينا فالتونين نقلت له "دعم بلادها وتضامنها مع لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة.

كما تباحثا في التطورات في المنطقة والوضع في لبنان وضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي، في ضوء التزام الحكومة قرار بسط سيادتها وحصر السلاح في يد قواها الشرعية.

وعلى صعيد آخر، تبلغ رجي عبر السفير الايرلندي المعتمد لدى لبنان والقاهرة ايدان اوهارا، عن اعلان وزارة الشؤون الخارجية والتجارية الايرلندية تخصيص ثلاثة ملايين يورو كمساعدات إنسانية للبنان.

وعبر رجي عن "امتنان لبنان لايرلندا والشعب الايرلندي على كرمهم"، مجددا "التزام الحكومة اللبنانية إيجاد السبل الآيلة إلى وقف التصعيد الإسرائيلي وحصر أسلحة حزب الله وحظر أنشطته العسكرية والأمنية، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الأخير".

وتلقى الوزير رجي رسالة من وزير الدولة للشؤون الخارجية السويدي داغ هارتيليوس تضمنت "دعم السويد لجهود الحكومة اللبنانية المستمرة من أجل السلام والاستقرار واحتكار الدولة للأمن".

ورحب الوزير السويدي بـ"الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن"، مشددا على "ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ووقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه".

من جهته، عبر رجي عن "تقديره لالتزام السويد المبدئي سيادة لبنان واستقراره، واستعادة الدولة سلطتها الحصرية على قرارات الحرب والسلم".

وأكد "العمل لوقف التصعيد الإسرائيلي وتعزيز سلطة الدولة الكاملة على أراضيها، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء الأخير الذي ينص على حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله وحصر سلاحه في يد الدولة".

وجدد رجي "رفض لبنان التدخل الإيراني في شؤونه، واستمرار طهران في استغلاله، ومساهمتها مرة أخرى في جرّه إلى حرب لم يخترها".

أخبار لبنان

السفير

الايرلندي

تخصيص

بلاده

ملايين

للنازحين

خارجية

فنلندا

التطورات

وتلقى

رسالة

نظيره

السويدي

LBCI التالي
جمعية تجار جونية وكسروان: للتنبه والتحقق من أي رواية تُنشر
وزارة الاقتصاد: ضبط مخالفات في الغاز والخضار والسلع الغذائية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-03-04

رجي اتصل بنظيره الإماراتي متضامنا وتلقى رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-15

وزير الخارجية السعودي يناقش التطورات الإقليمية مع نظيره الإيراني عبر الهاتف

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-09

وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

الخارجية العراقية: وزير الخارجية الإيراني يُبلغ نظيره العراقي بأن طهران ستواصل الدفاع عن نفسها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:40

"التقدمي" عن إقفال ملف مخطوفات السويداء: لعدم تحويل القضايا الإنسانية إلى أدوات في الصراعات

LBCI
أمن وقضاء
15:45

الصليب الأحمر اللبناني استنكر ما تعرضت له طواقمه خلال الإستجابة الإنسانية

LBCI
أخبار لبنان
15:20

رئيس الرابطة المارونية عقد اجتماعاً لخلية الأزمة دعماً للقرى المسيحية الحدودية

LBCI
حال الطقس
15:12

الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-03-09

ترامب: إنهاء الحرب مع إيران سيكون قرارا "مشتركا" مع نتنياهو

LBCI
خبر عاجل
2026-02-07

وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى مبنى بلدية صور مستهلًا جولته في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

٧٠٠ ألف نازح جراء الحرب… والجسر الإغاثيّ الجوّيّ الأوّل يصل إلى لبنان

LBCI
خبر عاجل
12:52

هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية وافقت على تقديم 40 مليون دولار مساعدات طارئة للبنان من خلال وحدة المساعدات الخارجية التابعة لها لتُصرف الأموال هذا الأسبوع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:10

السيارات تغمر شوارع بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

٧٠٠ ألف نازح جراء الحرب… والجسر الإغاثيّ الجوّيّ الأوّل يصل إلى لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:55

غارات جديدة على الجنوب وضاحية بيروت... هكذا يبدو المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

علما الشعب تودّع أهلها من دون أفق للعودة ورميش تحطاط من التهجير

LBCI
أمن وقضاء
14:48

الحرب الإسرائيلية في لبنان ستستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران

LBCI
أخبار لبنان
14:46

خطّة تربوية لضمان حق التعلّم وتوزيع مساعدات نقدية للنازحين

LBCI
أخبار دولية
14:45

ترامب منفتح على الحوار مع إيران… فهل تتحرك واشنطن لاحتواء الحرب في لبنان؟

LBCI
أخبار دولية
14:39

ترامب يحاول تهدئة أسواق النفط…ولكن

LBCI
أخبار دولية
14:35

إسرائيل تكشف عن تعرض إحدى منشآتها لصاروخ دقيق أطلقه الحزب... هذه التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:30

ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
01:54

أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه

LBCI
أخبار لبنان
03:29

إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...

LBCI
اقتصاد
03:07

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
07:24

ارتفاع سعر ربطة الخبز...

LBCI
أمن وقضاء
10:25

بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل

LBCI
أخبار لبنان
03:50

عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
04:49

الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More