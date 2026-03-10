الأخبار
رجي تبلغ من السفير الايرلندي تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين وعرض مع وزير خارجية فنلندا التطورات وتلقى رسالة من نظيره السويدي
أخبار لبنان
2026-03-10 | 12:19
تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، اتصالا من وزيرة خارجية فنلندا الينا فالتونين نقلت له "دعم بلادها وتضامنها مع لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة.
كما تباحثا في التطورات في المنطقة والوضع في لبنان وضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي، في ضوء التزام الحكومة قرار بسط سيادتها وحصر السلاح في يد قواها الشرعية.
وعلى صعيد آخر، تبلغ رجي عبر السفير الايرلندي المعتمد لدى لبنان والقاهرة ايدان اوهارا، عن اعلان وزارة الشؤون الخارجية والتجارية الايرلندية تخصيص ثلاثة ملايين يورو كمساعدات إنسانية للبنان.
وعبر رجي عن "امتنان لبنان لايرلندا والشعب الايرلندي على كرمهم"، مجددا "التزام الحكومة اللبنانية إيجاد السبل الآيلة إلى وقف التصعيد الإسرائيلي وحصر أسلحة حزب الله وحظر أنشطته العسكرية والأمنية، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الأخير".
وتلقى الوزير رجي رسالة من وزير الدولة للشؤون الخارجية السويدي داغ هارتيليوس تضمنت "دعم السويد لجهود الحكومة اللبنانية المستمرة من أجل السلام والاستقرار واحتكار الدولة للأمن".
ورحب الوزير السويدي بـ"الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن"، مشددا على "ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ووقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه".
من جهته، عبر رجي عن "تقديره لالتزام السويد المبدئي سيادة لبنان واستقراره، واستعادة الدولة سلطتها الحصرية على قرارات الحرب والسلم".
وأكد "العمل لوقف التصعيد الإسرائيلي وتعزيز سلطة الدولة الكاملة على أراضيها، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء الأخير الذي ينص على حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله وحصر سلاحه في يد الدولة".
وجدد رجي "رفض لبنان التدخل الإيراني في شؤونه، واستمرار طهران في استغلاله، ومساهمتها مرة أخرى في جرّه إلى حرب لم يخترها".
