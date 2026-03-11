الأخبار
سلسلة استقبالات لوزير الخارجية...
أخبار لبنان
2026-03-11 | 07:50
سلسلة استقبالات لوزير الخارجية...
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ممثلة برنامج الأغذية العالمي أليسون أومان لاوي، في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليها مهامها الجديدة في لبنان. وأعربت لاوي عن "حماسها للعمل بما يكفل الأمن الغذائي وسلامة الغذاء في لبنان".
وأكد الوزير رجي أن "وزارة الخارجية مستعدة للتعاون التام مع المنظمة في كل ما يخدم المصلحة اللبنانية".
والتقى الوزير رجي سفير جمهورية أذربجيان لدى لبنان صمد حسنوف وتسلم منه نسخة عن أوراق اعتماده.
كما التقى سفير أستراليا لدى لبنان آندرو بارنز في زيارة وداعية، وتمنى له التوفيق في مهامه المستقبلية.
واستقبل الوزير رجي وفداً من مصرف الإسكان ترأّسه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام أنطوان حبيب، الذي عرض خلال اللقاء طبيعة عمل المؤسسة والتحديات التي تعترض مسيرتها. وطالب الوفد بدعم الوزارة في تعريف المنتشرين اللبنانيين، عبر البعثات الديبلوماسية، بالخدمات والتسهيلات التي يتيحها المصرف، وبإمكانية تقديم طلباتهم إلكترونياً من خلال منصته الرسمية.
من جهته، أعرب الوزير رجي عن "ترحيبه بكل أشكال التعاون مع مصرف الإسكان"، مؤكداً أن ذلك" يصبّ في خدمة المواطنين محدودي الدخل ويُعينهم على الصمود في وطنهم، فضلاً عن تشجيع المغتربين على الاستثمار العقاري في بلدهم الأم وتعزيز ارتباطهم به"، عارضا لمشروع مذكرة تفاهم أعدته وزارة الخارجية يتيح للموظفين الإداريين والسلك الديبلوماسي الاستفادة من خدمات المصرف.
