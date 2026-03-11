بري بحث مع سلام وأندريه رحال في التطورات والجهود السياسية لوقف العدوان واستقبل وزيرة البيئة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة نواف سلام. وتم البحث في تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وتداعياته على مختلف المستويات وملف النازحين، إضافة للجهود السياسية التي تبذل لوقف العدوان.



واستقبل بري مستشار رئيس الجمهورية أندري رحال، وكان عرض للمستجدات الميدانية والسياسية وآخر التطورات المتصلة بالعدوان الاسرائيلي.



وعرض الرئيس بري مع وزيرة البيئة تمارا الزين للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين وبرامج عمل وزارة البيئة.