بري عرض مع وزير الدفاع والسفير البريطاني في التطورات سياسيا وميدانيا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير البريطاني لدى لبنان هاميش كاول، حيث تم عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين".



واستقبل الرئيس بري وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وبحث معه في شؤون المؤسسة العسكرية والمستجدات السياسية والأوضاع الامنية على ضوء تصاعد العدوان وتداعياته .