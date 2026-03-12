الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بري عرض مع وزير الدفاع والسفير البريطاني في التطورات سياسيا وميدانيا
أخبار لبنان
2026-03-12 | 08:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بري عرض مع وزير الدفاع والسفير البريطاني في التطورات سياسيا وميدانيا
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير البريطاني لدى لبنان هاميش كاول، حيث تم عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين".
واستقبل الرئيس بري وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وبحث معه في شؤون المؤسسة العسكرية والمستجدات السياسية والأوضاع الامنية على ضوء تصاعد العدوان وتداعياته .
أخبار لبنان
الدفاع
والسفير
البريطاني
التطورات
سياسيا
وميدانيا
التالي
الجيش: لا صحة إطلاقا للخبر عن "الضباط الوطنيين" وولاء عناصر المؤسسة للوطن فقط
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق ليل الأربعاء 200 صاروخ في "أكبر دفعة" منذ بداية الحرب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-03
بري بحث وسلام في التطورات ميدانيا وسياسيا وملف النزوح
أخبار لبنان
2026-03-03
بري بحث وسلام في التطورات ميدانيا وسياسيا وملف النزوح
0
أخبار لبنان
2026-02-02
بري عرض ورئيس الحكومة للمستجدات سياسيا وميدانيا واستقبل القاضي عبود ومجلس نقابة محامي طرابلس
أخبار لبنان
2026-02-02
بري عرض ورئيس الحكومة للمستجدات سياسيا وميدانيا واستقبل القاضي عبود ومجلس نقابة محامي طرابلس
0
أخبار لبنان
2026-03-11
بري بحث مع سلام وأندريه رحال في التطورات والجهود السياسية لوقف العدوان واستقبل وزيرة البيئة
أخبار لبنان
2026-03-11
بري بحث مع سلام وأندريه رحال في التطورات والجهود السياسية لوقف العدوان واستقبل وزيرة البيئة
0
أخبار لبنان
2026-01-02
فرنجية عرض التطورات مع السفير الإيراني
أخبار لبنان
2026-01-02
فرنجية عرض التطورات مع السفير الإيراني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:07
وزير الداخلية بحث مع عبود في واقع النزوح في بيروت واتصل بمحافظ جبل لبنان
أخبار لبنان
11:07
وزير الداخلية بحث مع عبود في واقع النزوح في بيروت واتصل بمحافظ جبل لبنان
0
أخبار لبنان
10:57
"مشروع وطن الإنسان": من مضيق هرمز إلى مجلس الأمن... صراع طويل في لبنان وضرورة حماية الدولة
أخبار لبنان
10:57
"مشروع وطن الإنسان": من مضيق هرمز إلى مجلس الأمن... صراع طويل في لبنان وضرورة حماية الدولة
0
أخبار لبنان
10:54
وزارة الصحة: 687 شهيداً و1774 جريحاً منذ 2 آذار بينهم 98 طفلاً و62 سيدة
أخبار لبنان
10:54
وزارة الصحة: 687 شهيداً و1774 جريحاً منذ 2 آذار بينهم 98 طفلاً و62 سيدة
0
أخبار لبنان
10:53
بتوجيهات من وزير الاتصالات... تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد
أخبار لبنان
10:53
بتوجيهات من وزير الاتصالات... تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:45
تركيا: لوقف القصف الإسرائيلي على لبنان "قبل أن ينهار"
أخبار دولية
08:45
تركيا: لوقف القصف الإسرائيلي على لبنان "قبل أن ينهار"
0
أخبار لبنان
10:15
معلومات للـLBCI: توافق في جلسة مجلس الوزراء على تولي النيابات العامة ملاحقة مثيري الفتن والتحريض
أخبار لبنان
10:15
معلومات للـLBCI: توافق في جلسة مجلس الوزراء على تولي النيابات العامة ملاحقة مثيري الفتن والتحريض
0
آخر الأخبار
00:56
القناة 12 الإسرائيلية: الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه شمال إسرائيل سقطت في مناطق مفتوحة من دون إصابات
آخر الأخبار
00:56
القناة 12 الإسرائيلية: الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه شمال إسرائيل سقطت في مناطق مفتوحة من دون إصابات
0
آخر الأخبار
11:14
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصة الصواريخ التي استخدمت لاستهداف الجليل الغربي في وقت سابق اليوم
آخر الأخبار
11:14
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصة الصواريخ التي استخدمت لاستهداف الجليل الغربي في وقت سابق اليوم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:14
دمار في صور بعد الغارات…
أمن وقضاء
09:14
دمار في صور بعد الغارات…
0
أمن وقضاء
09:12
استهدافات لعدد من البلدات في النبطية
أمن وقضاء
09:12
استهدافات لعدد من البلدات في النبطية
0
أمن وقضاء
09:10
المعطيات الأخيرة في شأن حرب لبنان وإسرائيل من الداخل الاسرائيليّ
أمن وقضاء
09:10
المعطيات الأخيرة في شأن حرب لبنان وإسرائيل من الداخل الاسرائيليّ
0
أمن وقضاء
09:03
ليلة عنيفة مرّت بها الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
09:03
ليلة عنيفة مرّت بها الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
09:01
مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف
أخبار لبنان
09:01
مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف
0
خبر عاجل
07:41
مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه
خبر عاجل
07:41
مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه
0
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
2
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
3
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
4
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
5
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
6
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
7
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
8
أخبار لبنان
15:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
15:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More