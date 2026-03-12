اليونيفيل: قوات حفظ السلام موجودة على الأرض

أعربت اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الخطير للأعمال العدائية على طول الخط الأزرق الليلة الماضية.

ورصدت قوات حفظ السلام إطلاق أكثر من 120 مقذوفاً من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وكذلك رصدت سبع غارات جوية إسرائيلية وأكثر من 120 حادثة قصف مدفعيّ رداً على ذلك.

وأكّدت أنّ جميع هذه الأعمال تُعدّ انتهاكات جسيمة للقرار 1701.

وقالت: “يتسبب التصعيد الأخير على طول الخط الأزرق مجدداً في نزوح مئات الآلاف من السكان، وتدمير واسع النطاق للأحياء والقرى”.

وأشارت التقارير إلى مقتل المئات وإصابة آخرين. وكما هو الحال دائماً في النزاعات، فإن المدنيين هم الأكثر تضرراً.

وقالت: “لا تزال قوات حفظ السلام موجودة على الأرض، تراقب التطورات وتُبلغ عنها بحيادية، وتنسق بين الأطراف، وتُسهّل -حيثما أمكن- تقديم الدعم الإنساني وحماية المدنيين”.

وشددت على مواصلتها حثّ الأطراف على إنهاء الأعمال العدائية، والالتزام مجدداً بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، من أجل سلامة وأمن المدنيين على جانبي الخط الأزرق.

ولفتت إلى أنّ اليونيفيل على اتصال وثيق مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين، “ونحن على استعداد لدعمهم في هذا الأمر، بأي طريقة ممكنة”.