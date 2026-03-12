أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
🔸إنّ نشاط حزب الله الإرهابي يُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة لا سيما في مناطقكم. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔴حرصًا على سلامتكم، نتوجّه إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني - عليكم إخلاء منازلكم فورًا🔴
🔸كل من يتواجد… pic.twitter.com/W7vedTLPVs
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
