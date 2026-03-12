أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان



وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان.وقال أدرعي عبر "إكس": "نشاط حزب الله يُجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة لا سيما في مناطقكم. الجيش لا ينوي المساس بكم".وأضاف: "حرصًا على سلامتكم، نتوجّه إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني - عليكم إخلاء منازلكم فورًا".وتابع: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".ولفت الى ان "كل مبنى يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يصبح عرضة للاستهداف".وقال: "يا سكان جنوب لبنان، عليكم الانتقال فورًا إلى شمال نهر الزهراني".وأضاف: "انتبهوا: أي تحرك جنوبًا قد يعرض حياتكم للخطر".