رجي استدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية

استدعى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي القائم بأعمال السفارة الإيرانية، مُكلِّفاً الأمينَ العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى بالاجتماع به صباح الغد، لإبلاغه الموقف اللبناني الرافض لأي تدخل إيراني في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقد تم استدعاء القائم بالأعمال نظرا الى أن السفير الإيراني لم يقدم بعد أوراق اعتماده.