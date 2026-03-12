باسيل: نريد سلاما يحفظ أمن لبنان والجيش الواحد والموحد هو الضمانة

أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن لبنان يريد السلام وأنه لا يطرح بالنار والدم، انما لبنان يوقع السلام بخيار وليس بالنار.



وقال باسيل عقب لقاء موسع تحضيراً لمؤتمر التيار السنوي: "نريد سلاما يحفظ امن لبنان وحدوده وسيادته، والجيش الواحد والموحد هو الضمانة".





