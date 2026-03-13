"كهرباء لبنان": نعمل على زيادة ساعات التغذية من خلال شراء الفيول استنادًا إلى الإيرادات المتأتية حصرًا من موارد المؤسسة

أفادت "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان، بأنه "في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها لبنان، لا سيما قطاع الكهرباء خلال السنتين الأخيرتين، فقد عملت المؤسسة جاهدةً على تأمين استمرارية التغذية بالتيار الكهربائي للمواطنين ومرافق الدولة كافة، وذلك في معظم تلك الظروف الاستثنائية حصرًا من خلال جباية الفواتير وحملات نزع التعديات التي اطلقتها منذ مطلع العام 2025، بحيث أن ساعات التغذية الكهربائية خلال الأعوام 2024، 2025 و 2026 شهدت تحسنًا ملحوظًا لا سيما خلال الأشهر المنصرمة وفق ما هو مبين في الجدول المرفق".

وأكدت أنها "تعمل بشكل مستمر على زيادة ساعات التغذية الكهربائية وذلك من خلال شراء الفيول اللازم لمعامل الانتاج، استنادًا إلى الإيرادات المتأتية حصرًا من موارد المؤسسة المالية الذاتية".

ولفتت في هذا الاطار، إلى أن "عددًا من الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة لا تزال بمعظمها لا تسدد المستحقات المالية المترتبة عليها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لقاء اشتراكها واستهلاكها للطاقة الكهربائية، والتي بلغت حوالى 270 مليون دولار أميركي لتاريخه على اساس التعرفة الجديدة، بالإضافة إلى استهلاكات المخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تبلغ حوالى 30 مليون دولار أميركي سنويًا، الأمر الذي ينعكس سلبًا على تأمين المحروقات وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي. وبالتالي في حال التزام الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر القطاع العام، كما ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم فباستطاعة مؤسسة كهرباء لبنان رفع التغذية الكهربائية اليومية بحوالى ساعتين إضافيتين".

وجددت دعوتها إلى "كل الجهات المعنية والمشتركين لتسديد المستحقات المتوجبة عليهم بانتظام، لما لذلك من أثر مباشر في دعم استمرارية المرفق العام والمحافظة على ساعات التغذية الكهربائية لما فيه مصلحة المواطنين اللبنانيين على كل الأراضي اللبنانية كما هو مبين في الجدول المرفق".