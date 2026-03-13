أدرعي: استهداف جسر الزرارية على نهر الليطاني رسالة إلى الدولة اللبنانية

#عاجل 🔸يعد استهداف جسر الزرارية على نهر الليطاني والذي استخدمه عناصر حزب الله للانتقال من شمال إلى جنوب لبنان والاستعداد للقتال في مواجهة قوات جيش الدفاع بمثابة رسالة إلى الدولة اللبنانية أيضًا مفادها أننا سنهاجم كل بنية تحتية يستخدمها حزب الله داخل لبنان لاستهداف دولة إسرائيل.
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 13, 2026
