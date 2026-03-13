وزارة الصحة نشرت التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 773

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.



وجاء في التقرير أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 13 آذار بلغ 773، وعدد الجرحى 1933.



وسجل ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى الأطفال من 98 أمس إلى 103 شهداء أطفال اليوم ومن 304 أمس إلى 326 طفلا جريحا اليوم.