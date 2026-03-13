الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انه "منذ بداية عملية زئير الأسد قضى الجيش على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله ومنهم 15 قائدًا كبيرًا".وقال ادرعي: "كان القادة المقضي عليهم يشغلون مناصب في مختلف تشكيلات حزب الله وتورطوا في الآونة الأخيرة في محاولات تنفيذ عمليات ضد إسرائيل".وأضاف: "خلال الأسبوع الأخير نفذ جيش الدفاع عدة غارات مركزة من الجو والبحر والبر، تم خلالها القضاء على الكثير من الأرهابيين ومنهم قادة بارزون في منظمات مختلفة تعمل انطلاقًا من الأراضي اللبنانية".وتابع: "فيما يلي عدد من أهم القادة المقضي عليهم:-زيد علي جمعة – قائد مسؤول عن إدارة القوة النارية لحزب الله-علي رضا بي ازار – قائد فرع الاستخبارات لفيلق لبنان التابع لفيلق القدس-أحمد رسولي – مسؤول الاستخبارات في فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس-علي مسلم طباجة – قائد فرقة الإمام الحسين".ولفت الى انه "تم القضاء على سبعة قادة كبار في حزب الله وخمسة من قادة فيلقي فلسطين ولبنان التابعين لفيلق القدس وثلاثة قادة لفرقة الإمام الحسين، بمن فيهم قائد الفرقة، علاوة على قائد بارز في الجهاد الإسلامي الفلسطيني".