رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني ينفي ما يُشاع عن إلغاء الرحلات في مطار بيروت

نفى رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني، الكابتن محمد عزيز، صحة الأخبار التي يتداولها بعض المواقع الإلكترونية عن إلغاء كل الرحلات في مطار بيروت في شكل مفاجىء، مؤكدا أن الحركة في المطار عادية.



وأشار إلى إقلاع 27 طائرة من المطار اليوم ووصول العدد نفسه إليه.