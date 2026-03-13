"الصحة" نعت العاملين الصحيين في برج قلاويه: الاعتداء هو الثاني ضد القطاع الصحي في بضع ساعات

نعت وزارة الصحة العامة العاملين الصحيين، في برج قلاويه، الذين استشهدوا بغارة للعدو الإسرائيلي استهدفت مركز الرعاية الصحية الأولية في البلدة.وقد استشهد 12 من الأطباء والمسعفين والممرضين الذين كانوا مناوبين في المركز إضافة إلى إصابة عامل صحي بجروح. وما زالت هذه الحصيلة أولية مع استمرار عمليات الإنقاذ بحثا عن مفقودين.وجاء في بيان وزارة الصحة: "إن الوزارة تشجب هذا الاعتداء على مركز تابع لها من ضمن شبكة الرعاية الصحية الأولية المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، وتجدد استنكارها وإدانتها للأسلوب العنفي المتمادي ضد العاملين الصحيين الذي يناقض كل القوانين الإنسانية الدولية، علما بأن الاعتداء هو الثاني في غصون بضع ساعات، بعد الاعتداء على المسعفين في الصوانة".