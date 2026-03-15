بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
قبلان: من يزحف للتفاوض لا يملك قدرة المفاوض
أخبار لبنان
2026-03-15 | 06:13
أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، الى أن "اللحظة تتعلّق بمصير لبنان وطبيعة خياراته التأسيسية وحيثيته السيادية، لذا مصالحه العليا تتعلّق بهويته الدستورية وأصله التاريخي والأخلاقي، ومن يحكم ليس لويس الرابع عشر ولن يكون لويس الرابع عشر فقط العقيدة الوطنية، والسلطة ليست المطلقة وإلا كانت كاسرة للوطن، بل التضحيات الوطنية والوجهة الدستورية هي الأساس الأول لفهم لبنان أين وإلى أين، وغير ذلك خراب لبنان، وموقف الرئيس نبيه بري الموصوف صفة تكوينية لمشروعية السلطة وطبيعة أدوارها وأي خطأ بهذا المجال كارثة شرعية ووطنية، والإسرائيلي عدو بصميم الدستور، وهذا يوجب حماية البلد وعقيدته وهو أمر محسوم وتاريخ لبنان ليس ببعيد، والسلطة برأسها وفروعها مطالبة بالتخلي عن نزعة التحدي وإلا طيّرت البلد، والكراسي كراسي دستورية مش كراسي ملكيّة، ولبنان شراكة ميثاقية ونسفها دمار وخراب، وأصل وجود الإسرائيلي غير مشروع وتاريخه الغدر والمكر والقتل والإبادة والإحتلال وعدم الإلتزام بشيء، ومن يزحف للتفاوض لا يملك قدرة المفاوض، والسلطة اللبنانية لا تملك ما تعطيه، ومَن يملك لن يعطي الإسرائيلي مجرّد صورة".
وأكّد أن "لبنان عاش ويعيش بوحدته الوطنية وشراكته التاريخية وسلمه الأهلي وخطوطه الحمراء ولا خط أحمر أكبر من العقيدة الوطنية، ولبنان وطن الآباء والأجداد ولم تتجرّأ أي سلطة على القفز فوق الخطوط الحمراء، ومَن تجرّأ أحرق البلد، والآن البلد وحدة وطنية وشراكة ميثاقية وما نريده لبنان بصميم هويته الدستورية التأسيسية بعيداً عن أي خطأ جامح يكسر الأساس الوطني الذي يقوم عليه لبنان".
آخر الأخبار
2026-03-07
الدفاع القطرية: نشدد على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية الدولة وأراضيها
أخبار دولية
2026-02-27
رئيس وزراء باكستان: قواتنا تملك القدرة الكاملة على سحق أي طموحات عدوانية
أخبار لبنان
2026-01-18
قبلان: لا بد من إرادة وطنية جادّة لحماية الصيغة الوطنية
آخر الأخبار
2026-02-03
مصدر دبلوماسي إيراني لرويترز: القدرات الدفاعية لطهران غير قابلة للتفاوض
أخبار لبنان
06:57
الرئيس عون قدم تعازيه بالأب الراعي
أخبار لبنان
06:22
استمرار تعليق الدروس في "اللبنانية" حتى مساء يوم غد الاثنين ووقفة تضامنية الثلاثاء
أخبار لبنان
05:58
مرقص: رئيس الحكومة يتابع شفافية وصول المساعدات
أخبار لبنان
05:21
الراعي: في وقت الحرب الضروس لا مجال لتغيير القادة
أخبار دولية
10:40
وسائل إعلام إيرانية: إيران تُصدر تحذيراً بإخلاء ثلاث مناطق في الإمارات
آخر الأخبار
2026-02-28
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل
أخبار لبنان
2026-03-13
الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد
خبر عاجل
2026-03-09
اكسيوس: اقترح لبنان عقد محادثات مباشرة وفورية مع إسرائيل على المستوى الوزاري في قبرص
تقارير نشرة الاخبار
04:54
رداءة الطقس تفاقم معاناة النازحين في الخيم على الواجهة البحرية لبيروت
تقارير نشرة الاخبار
03:11
استهداف شقة في محلة شرحبيل...ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
01:55
غارات اسرائيلية متتالية استهدفت النبطية
أمن وقضاء
14:46
الـLBCI تزور سجناء القبة في زمن الصوم: توثيق لشهادات حياة سجناء
أخبار دولية
14:43
سلاح رخيص… وحروب مكلفة: قصة المسيّرات من إيران إلى أوكرانيا
أخبار دولية
14:41
لهذا السبب لم يستهدف ترامب النفط في جزيرة خرج الإيرانية
تقارير نشرة الاخبار
14:36
النبعة تحت غارتين خلال 24 ساعة… من كان الهدف الحقيقي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:32
اسرائيل تقطع طرقات وجسور في الجنوب....اهداف غامضة لكن مقلقة
أمن وقضاء
14:32
قصف إسرائيلي متواصل منذ الفجر وهدوء حذر في الضاحية… آخر التطورات
أخبار دولية
10:40
وسائل إعلام إيرانية: إيران تُصدر تحذيراً بإخلاء ثلاث مناطق في الإمارات
2
تقارير نشرة الاخبار
03:11
استهداف شقة في محلة شرحبيل...ماذا في التفاصيل؟
3
تقارير نشرة الاخبار
04:54
رداءة الطقس تفاقم معاناة النازحين في الخيم على الواجهة البحرية لبيروت
4
أخبار لبنان
04:47
دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء
5
حال الطقس
02:55
منخفض جوي يسيطر على لبنان وينحسر ظهر غدٍ الاثنين
6
خبر عاجل
16:04
القناة ١٣ الإسرائيلية عن مسؤول أمني: نتابع اختفاء مجتبى خامنئي ولا يقين أنه حي وهو لم يتواصل مع احد منذ اسبوعين
7
أخبار لبنان
01:55
غارات اسرائيلية متتالية استهدفت النبطية
8
صحف اليوم
02:09
لبنان وإسرائيل يقتربان من التفاوض المباشر...بري لـ«الشرق الأوسط»: إيجابيتي رهن وقف النار
