"لقاء سيدة الجبل": لبنان يواجه مرحلة خطيرة ودعوة للتمسك بالوحدة والسيادة

نبَّه "لقاء سيدة الجبل" إلى خطورة المرحلة التي يعيشها لبنان، بفعل استخدام أرضه وشعبه في حرب بين إيران وإسرائيل.



ورأى "اللقاء"، خلال اجتماعه الأسبوعي في مقر الأشرفية، حضورياً وإلكترونياً، أنه "في حين ينشغل المجتمع الدولي بالتحديات الناتجة عن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وبين إيران من جهة أخرى، تجد الدولة اللبنانية نفسها عاجزة عن حماية الأرض والشعب، فيما المطلوب منها موقف حازم بالوسائل المتوافرة لديها".



ودعا "اللقاء"، في بيان، اللبنانيين، اليوم أكثر من أي يوم مضى، إلى التمسك بوحدتهم ودولتهم، وإصرارهم على سيادة لبنان وحريته.



وأعلن أنه حضر الاجتماع كل من السيدات والسادة: أحمد فتفت، أحمد عياش، أحمد ظاظا، أمين بشير، أنطوان أندراوس، أنطوان قسيس، أنطونيا الدويهي، إيصال صالح، إيلي الحاج، أيمن جزيني، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، بسام خوري، بشرى عيتاني، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جاد الأخوي، جورج سلوان، جورج الكلاس، جوزف فرح، جوزف كرم، حبيب خوري، حسن بزيع، حُسن عبود، خليل طوبيا، خالد نصولي، دعد قزي، رالف جرمانوس، ربى كبارة، رمزي بو خالد، رودريك نوفل، ريتا معتوق، زاهي موصللي، زينة كريدية، سامي شمعون، سعد كيوان، سلاف الحاج، سناء الجاك، طوني حبيب، طوبيا عطالله، عمر العلي، عمر حلبلب، غلشان ساغلام، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جودية، كارول بابيكيان، كمال ريشا، لينا تنير، لينا فرج الله، ماجد كرم، مارك جعارة، ماريان عيسى الخوري، مأمون ملك، مصطفى علوش، مياد حيدر، نادرة فواز، نادين كارابيديان، نبيل يزبك، نورما رزق، هلا أبو نادر قسيس، يوسف الخوري.