فريق من الصليب الاحمر أجلى بمؤازرة الجيش مواطنة من منزلها في بلدة ارنون

تمكن فريق من الصليب الاحمر اللبناني بمؤازرة الجيش اللبناني من اجلاء المواطن شادية توبة ( في العقد الخامس من العمر) من منزلها في بلدتها ارنون في قضاء النبطية في عملية اتخذت طابعا انسانيا ، بعدما امضت توبة طوال اسبوعيي الحرب وحيدة في منزلها وسط عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي المعادي الذي استهدف ارنون، وصمدت في ظروف معيشية صعبة ايضا، ووصلت الى مرحلة فقدت فيها كل التموين الغذائي لديها وآثرت البقاء والصمود على النزوح والمعاناة ، الى ان وجهت نداءات من ابناء البلدة للجيش وللصليب الاحمر وتم اجلاءها من المنزل بسلام الى خارج الجنوب لتسكن مع احد اقاربها ضمن معاناة النزوح المستمرة.