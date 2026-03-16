التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 886

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.

جاء في التقرير أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 16 آذار بلغ 886، وعدد الجرحى 2141.

سجل التقرير تزايدا في إصابات العاملين الصحيين مع ارتفاع عدد الشهداء إلى 38 والجرحى إلى 69.