الجيش الإسرائيلي: تدمير مخزن أسلحة لحزب الله



كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي على منصة "اكس":



"تدمير مخزن وسائل قتالية والعثور على وسائل قتالية تابعة لحزب الله : قوات المجموعة القتالية التابعة للواء 401 تنفذ مهمة الدفاع المتقدم في جنوب لبنان



"في إطار مجهود مهمة الدفاع المتقدم، تواصل قوات المجموعة القتالية التابعة للواء 401 بقيادة الفرقة 91 تنفيذ مداهمات مركزة على البنى التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

في إطار نشاطها عثرت القوات على وسائل قتالية ومواد تحريضية داخل مبنى كان يستخدم من قبل عناصر حزب الله، كما دمرت مخزنًا للوسائل القتالية تابعة لحزب الله .

سيواصل جيش الدفاع أعماله الحازمة والقوية ضد حزب الله بعد اتخاذه قرار الدخول إلى المعركة والعمل لصالح النظام الإيراني وتحت رعايته، ولن يتيح جيش الدفاع استهداف مواطني دولة إسرائيل".