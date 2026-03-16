رئيس الجمهورية: نأمل تحقيق خرق في المبادرة التي أطلقناها

أكد الرئيس جوزاف عون أن "الدولة هي التي تحمي الجميع، وخيار استعادة الدولة مستمرون فيه مهما واجهتنا معوّقات".



ولفت خلال استقباله وفدا من "المنبر الوطني للإنقاذ"، أنه "ما كان أحد يتوقع أن تعود حرب الآخرين إلى أرضنا، ونأمل تحقيق خرق في المبادرة التي أطلقناها لوقف الخسارة اليومية التي يدفع ثمنها جميع اللبنانيين".



إلى ذلك، قال أمين سرّ المنبر: "جئنا لنؤكد ما عرفناه دائماً: لا حل إلا بالدولة، فهي الحل لكل أزماتنا ومشاكلنا، ولكل ما قد يطرأ على بلدنا من مخاطر".