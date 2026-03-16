هيكل يستقبل السفير الأسترالي ووفودًا سياسية ودينية: تأكيد دعم الجيش ودوره في الجنوب

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة السفير الأسترالي في لبنان Andrew Barnes مع وفد، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.

كما استقبل وفدًا من البطريركية المارونية ممثلًا الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ضمّ النائبَين البطريركيَّين المطران الياس نصار والمطران أنطوان عوكر اللذَين أكدا ضرورة التفاف جميع اللبنانيين حول قائد الجيش والمؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية. كما أعربا عن التقدير العميق لتضحيات الجيش على مساحة الوطن، وشدّدا على أهمية حضور الجيش في البلدات الجنوبية ودعم صمودهم وسط الظروف الاستثنائية الراهنة.

من جهة أخرى، استقبل العماد هيكل النائب قاسم هاشم مع وفد مرافق من بلدة شبعا – حاصبيا، وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لجهود الجيش في البلدة وجوارها، ووقوفهم إلى جانب أهلها في ظلّ المرحلة الصعبة الحالية.