الجيش الاسرائيلي يُحاول التوغل من القطاعين الغربي والأوسط

يحاول الجيش الاسرائيلي التوغل الى الأراضي اللبنانية من القطاع الغربي عبر تلة اللبونة ومن محور رامية وبلدة مروحين، ومن القطاع الأوسط من محور عيترون وبلدة مارون، وذلك بحسب "الوطنية للاعلام".