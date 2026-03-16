كرامي ترأست الاجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي: استهداف الجامعة اللبنانية جريمة موصوفة

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الاجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي ، في حضور الأعضاء والمستشارين والخبراء ، وتوجهت بالتعزية في بداية الجلسة ، باسم الوزارة والمجلس ، من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ومن أسرة الجامعة ، بالتعازي لاستشهاد مدير كلية العلوم – الفرع الأول الدكتور حسين بزي، والدكتور مرتضى سرور، اللذين استشهدا جرّاء الاعتداء الإسرائيلي الآثم الذي استهدف كلية العلوم في مجمّع رفيق الحريري الجامعي أثناء قيامهما بواجبهما الأكاديمي.



وأعرب أعضاء المجلس عن أسفهم واستنكارهم لهذه الجريمة النكراء ، كما عبروا عن تضامنهم مع الجامعة ورئيسها ومجلسها وأساتذتها وطلابها وعائلتي الشهيدين في هذا المصاب الأليم .



واكد المجلس ان "استهداف الجامعة اللبنانية يشكل جريمة موصوفة تعاقب عليها القوانين الدولية ، خصوصا القانون الدولي الإنساني، وهو يعتبر اعتداء صارخا على رسالة العلم، وعلى العقل والذاكرة الجماعية للأمم، ومحاولة لإطفاء نور المعرفة التي تحملها الجامعات".



وكرر مجلس التعليم العالي دعوة الهيئات الدولية والأممية إلى "تحمّل مسؤولياتها، والتحرّك العاجل لحماية المؤسسات التعليمية، وصون حرمة الحرم الجامعي وإبقاء التعليم بعيدًا عن الحروب وعن دائرة الاستهداف والعنف".