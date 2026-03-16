رئيس الجمهورية: نأمل حصول خرق في المبادرة التي أطلقناها كي نوقف الخسارة اليومية بحق جميع اللبنانيين

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "الدولة هي التي تحمي الجميع، قائلا: "خيارنا بإستعادة الدولة سنكمل به مهما واجهتنا معوقات".



وأشار خلال إستقباله وفدا من "المنبر الوطني للإنقاذ" برئاسة أمين سر المنبر الدكتور حارث سليمان ضم شخصيات من مختلف المناطق والطوائف اللبنانية، الى أنه "علينا معا الإستفادة من الفرص المتاحة أمامنا لإعادة لبنان الى ما نطمح إليه، حيث تستعيد الدولة مكانتها بكافة مؤسساتها".



وإذ اعتبر الرئيس عون أن "ما من احد كان يتوقع ان تقع حرب الآخرين من جديد على أرضنا، تلك الحرب التي ليس لنا علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد"، فإنه أمل في "ان يحصل خرق في المبادرة التي أطلقناها لكي نوقف الخسارة اليومية بحق جميع اللبنانيين في أرضهم وأرزاقهم وابنائهم، لأنه ليس هناك من أفق عسكري ممكن، وكلما تأخرنا كان الضرر والدمار أكبر".



وقال: "نأمل معا ان ننقل وطننا الى المكان الذي نريده جميعا، فالجميع تعب ولا يريد الا خيار الدولة".

