الحجار يبحث مع نواب ومحافظين الأوضاع الأمنية ومتابعة ملف النازحين

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه قبل ظهر اليوم، النائب بلال عبدالله، يرافقه رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي ماجد ترو، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي يوسف خرايطي ومدير خلية الأزمة في اقليم الخروب يحيى علاء الدين .



وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة، لا سيما التطورات في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.



كما استقبل النائب ميشال المر، وجرى التداول في آخر المستجدات على الساحة الداخلية.



وبعد الظهر، عقد الحجار الاجتماع الدوري الافتراضي مع المحافظين من غرفة العمليات المركزية في الوزارة، في إطار متابعته اليومية للتطورات الميدانية.



واطلع منهم على "سير العمل في مختلف المحافظات، خصوصاً في ما يتعلق بالإجراءات الأمنية المتخذة، وخطط الاستجابة السريعة لأي طارئ، إضافة إلى التدابير المعتمدة لمواكبة الأهالي النازحين في مراكز الإيواء وضمان سلامة المواطنين".