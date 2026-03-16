الحصيلة الأولية للغارة على معركة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على مفرق بلدة معركة قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن وإصابة ستة عشر مواطنا بجروح من بينهم سبع سيدات.