انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل

2026-03-17 | 06:30
انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل
انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان وتحديدًا في قرية عرب الجل.

وقال أدرعي عبر موقع "إكس": "سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".

وأضاف: "نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة  المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه حزب الله فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائه فورًا والابتعاد عنه لمسافة لا تقل عن 300 متر".

وتابع: "البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".
 
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#عاجل</a> ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في قرية عرب الجل<br>🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي<br>🔸نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه حزب الله الإرهابي فمن… <a href="https://t.co/JSss59XQA1">pic.twitter.com/JSss59XQA1</a></p>&mdash; افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) <a href="https://twitter.com/AvichayAdraee/status/2033761202430468202?ref_src=twsrc%5Etfw">March 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

