الرئيس عون اكد لوفد من علما الشعب تضامنه ودعم عودتهم الآمنة إلى بلدتهم

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوفد من بلدة علما الشعب، عرض له ظروف مغادرتهم قسرًا لبلدتهم،" تضامنه مع أهالي علما الشعب في الظروف الصعبة التي يمرون بها مع سائر أبناء الجنوب"، مؤيّدًا "رغبتهم بالعودة إلى بلدتهم وصمودهم فيها"، واعدًا ب"السعي إلى تحقيق هذه الرغبة شرط ضمان سلامتهم وعدم التعرّض لمنازلهم وممتلكاتهم".

