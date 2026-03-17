مرقص عن الاجتماع الوزاري في السرايا: رئيس الحكومة تابع سلامة الغذاء للنازحين وأعاد تأكيد احترام الحريات الاعلامية

عقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام وعدد من الوزراء لمتابعة حاجات النازحين وتلبية متطلّبات الإيواء والاغاثة وعرض الأوضاع العامة.





وخلال الاجتماع تم الاستماع الى عرض من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى حول التطورات العسكرية في الجنوب. كما أخذ المجتمعون علماً من وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص عن دعوته وسائل الإعلام الى اجتماع غدا في الوزارة لمناقشة موضوع مكافحة خطاب النبذ والتفرقة والكراهية والفتنة الذي كان طرح في اجتماع الامس وفي الجلسة الحكومية الأخيرة.



عقب اللقاء، أعلن الوزير مرقص، أن "دولة الرئيس اعتبر أن الدعوة الى هذا الاجتماع الاعلامي مفيدة جداً ، مؤكداً الحرص على الحريات الاعلامية بالكامل واستقلالية وسائل الإعلام، إلا أن ما يحصل من خطاب الكراهية المذكور أعلاه يخرج عن اطار العمل الاعلامي والحريات المكفولة في المواثيق العالمية لحقوق الإنسان ليقع تحت طائلة القانون الجزائي.



كما شدّد رئيس الحكومة والمجتمعون على سلامة الغذاء المسلّم الى النازحين وضرورة التأكد من صحة الأخبار حول ذلك قبل نشرها والمساهمة في تعميمها".



وأضاف الوزير مرقص نقلاً عن المجتمعين أنهم، ولاسيما منهم وزير الشؤون الاجتماعية تحديدا، "على استعداد لاجابة وسائل الاعلام دوماً عن أي أسئلة لديها متعلقة بالنازحين توخيًا للدقة".



