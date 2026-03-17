الرئيس عون بحث مع الوزيرة لحود في تداعيات التصعيد واطّلع على مبادرة "سفرة" لدعم النازحين

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزيرة السياحة لورا الخازن انعكاسات التصعيد العسكري على الواقع السياحي، واطّلع منها على مبادرة "سفرة" التي أطلقتها وزارة السياحة بالتعاون مع نقابة أصحاب المطاعم في لبنان وشركات من القطاع الخاص، والتي تقوم على إعداد وجبات غذائية تُوزّع على النازحين نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، ويتم تمويلها من أبناء الجاليات اللبنانية في الخارج ومن الراغبين في المساعدة في الداخل.

