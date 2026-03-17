الوزير حيدر يصدر تعميما لتسهيل امور المواطنين في انجاز معاملاتهم

اصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم تعميماً جاء فيه:



"بناء للظروف الاستثنائیة الراھنة التي یمر بھا لبنان، وحرصا على تسھیل شؤون أصحاب العلاقة وضـمان استمرار إنجاز معاملاتھم، وتفادیا لأي ضرر قد ينجم عن تعذر الوصول الى الدائرة المختصة بسبب الظروف الحالیة.



اولاً: تعلم وزارة العمل رعایا الجمھوریة العربیة السوریة في لبنان، انه یتوجب علیھم، بصـورة استثنائیة ومؤقتة، تقدیم طلبات إجازة العمل، أول مرة وتجدیدھا لجمیع الفئات ما عدا أصحاب العمل، لدى فروع شركة لیبان بوست حصرا.



ثانياً: تقدم، حصراً طلبات اجازات العمل العائدة لأصحاب العمل من التابعیة السوریة، في المركز المؤقـت لوزارة العمل في مبنى المؤسـسة الوطنیة للاستخدام الكائنة في منطقة المتحف، الطابق الثالث.



ثالثاً: كما تذكر وزارة العمل، المواطنین، الـذین یتعذر علیھم الوصول الى مراكز وزارة العمل في الجنوب والنبطیة وبیروت وجبل لبنان وبعلبك، ان بإمكانھم تقـدیم طلباتھم في الدوائر التابعة للوزارة في جونیة وطرابلس وزحلة، أو لدى مكاتب شـركة لیبان بوست.



رابعاً: یعمل بھذا التدبیر اعتبارا من تاریخه".